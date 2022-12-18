Таміла Ташева нагадала, що росіяни на території півострова будують захисні споруди.

Російські пропагандисти різко змінили риторику щодо тимчасово окупованого Криму. Окупанти побоюються українських військових.

"Настрої в Криму поки різні. Але, наприклад, зараз деякі пропагандисти кажуть, що "в Криму нічого не відбувається, і можете не переживати". Втім, на території півострова ведуться фактично окопні роботи. Вони риють їх уздовж берега моря. Ми розуміємо, що вони дуже переживають...", - повідомила постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева в ефірі національного телемарафону.

За її словами, росіяни очікують висадку українського десанту на півострові.

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"Вони дуже переживають через це все та "готують бомбосховища"... Якщо раніше окупанти говорили, що "Криму нічого не загрожує" та "Крим з Росією назавжди", такі наративи звучали. То зараз вже кажуть: "Ми Крим захистимо", - підкреслила Ташева.

Звільнення Криму - що відомо

Російська Федерація окупувала український півострів Крим. У Москві неодноразово заявляли, що Крим з Росією назавжди і Україні необхідно про нього забути.

Наприкінці листопада радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Крим звільнять від окупантів через шість місяців.

18 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що основа для звільнення Криму є - деокупація території завжди починається з бажання суспільства.

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