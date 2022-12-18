Відвоювання землі завжди розпочинається з суспільства, зазначив президент України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що основа для звільнення Криму, захопленого Росією, є - відвоювання території завжди починається з бажання суспільства.

Відвоювання півострова розпочалося у головах людей, це дуже важливо, розповів український лідер в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 info.

Очільник держави зазначив, що Крим ворог просто так не віддасть.

Відео дня

"Сама операція ще не розпочалася. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте… Треба бути готовими та йти. Відвоювання завжди починається з суспільства: з бажання та готовності. Я вважаю, що початок є", - сказав Зеленський.

Звільнення Криму ЗСУ - що треба знати

РФ захопила український Крим у 2014 році. Такий агресивний крок російської влади засудив майже увесь світ. Пізніше Росія перетворила курортний півострів на військову базу.

Спершу Київ хотів повернути Крим під свій контроль дипломатичним шляхом, однак після повномасштабного вторгнення Росії ситуація кардинально змінилася. Тепер українська влада прагне силою звільнити від загарбників всі свої території.

Наприкінці листопада радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Крим звільнять від окупантів через 6 місяців. Така заява розлютила заступника голови російського Радбезу Дмитра Медведєва.

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що повернути півострів під контроль України за такий термін реально.

Вас також можуть зацікавити новини: