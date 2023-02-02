Американські військові провели секретний брифінг для конгресменів, зміст якого потрапив у пресу.

Україна навряд чи зможе вибити російські війська з Криму у найближчому майбутньому. Про це заявили високопоставлені чиновники Міністерства оборони США на секретному брифінгу для оборонного комітету Палати представників американського парламенту, пише Politico.

"Незрозуміло, що наштовхнуло доповідачів на таку оцінку. Але чіткою вказівкою, як повідомили три людини, безпосередньо обізнані про зміст брифінгу в четвер, було те, що Пентагон не вірить, що Україна має або скоро матиме можливість витіснити російські війська з півострова", – пише видання.

За словами четвертого джерела, на брифінгу інформація подавалася більш двозначно, проте загальна суть полягає в тому, що перемога України не є гарантованою.

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Офіційні спікери Пентагону відмовилися коментувати зміст секретного брифінгу, але зробили спільну заяву:

"З точки зору здатності України воювати і повертати суверенну територію, їх чудові дії у відбитті російської агресії і постійна здатність до адаптації на полі бою говорять самі за себе", – сказала журналістам офіційний представник Пентагону Сабріна Сінгх.

Видання нагадує, що глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі теж досить стриманий щодо здатності України вигнати загарбників.

"Цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї — кожної п'яді окупованої Росією території України. Це не означає, що цього не може бути. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже, дуже складно", – заявив він на зустрічі в Рамштайні 20 січня.

Плани щодо звільнення Криму

Росія де-факто контролює Кримський півострів з кінця лютого-початку березня 2014 року. Країна-окупант поширила на нього свою адміністративно-правову систему і активно переслідує всіх, хто не згоден з окупацією.

Після поразки в Харківській області і особливо під Херсоном російське командування почало готуватися до оборони в Криму.

Військові аналітики прямо відзначають, що битва за Крим розпочнеться одразу після визволення Мелітополя.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що українська армія може визволити Крим до кінця літа.

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