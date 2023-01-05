Росіяни облаштовують бази подалі від фронту та зводять оборонні рубежі.

Місця базування окупантів на південному напрямку значно пошкоджені, тому росіяни намагаються відсунутись якомога далі від фронту. Це стосується і тих загарбників, які засіли в Криму та почали активно укріплювати свою оборону.

Як заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в коментарі "24 каналу", на окупованому півостролі неспокійно.

"Окупанти облаштовують собі суттєві рубежі оборони глибше у напрямку Криму. Напевно, саме тому їм піддуває з півострова. Не так там все спокійно. Ми просто зайвий раз нагадали, що Крим – це Україна. Ми боремося за кожен клаптик нашої землі", – заявила Гуменюк.

За її словами, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ в Криму. Тому на півострові регулярно з'являються нові системи траншей, зокрема південніше від Армянська.

"Безперечно, росіяни вірять у силу своєї оборони, але по суті й змісту більше вірять у ЗСУ", – додала Гуменюк.

Звільнення Криму: прогнози і головні новини

Впродовж останніх кількох місяців росіяни активно зводять укріплення та траншеї в окупованому Криму. Особливо ці процеси пожвавилися, коли ЗСУ звільнили Херсон. Генерал-майор Збройних сил України Сергій Савченко говорив, що наші воїни зможуть розпочати звільнення Крим після деокупації Мелітополя.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українська армія здатна повернути півострвв під контроль Києва вже до серпня.

Представниця президента в Криму Таміла Ташева говорила, що супротивники побоюються наших військових.

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