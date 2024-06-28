Омбудсман сподівається, що невдовзі відкриється можливість саме повернення цивільних громадян України.

Медійних, відомих та публічних людей найважче повертати з російського полону. Є сподівання, що невдовзі з’являться додаткові механізми повернення саме цивільних. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував, як повертати з полону РФ медійних та публічних людей, зокрема таких, журналіст УНІАН Дмитро Хилюк та журналіст Максим Буткевич.

"Чим більш відома людина, тим важче її повертати з російського полону. Але, тим не менш, ми це продовжуємо робити", - акцентував Лубінець.

Він додав, що днями під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи був проведений окремий захід по ув’язненим Росією українським журналістам.

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"Ми розуміємо, що цивільні заручники - це окрема категорія, яку ми повинні повертати. За нашими даними вже більше ніж 14 тисяч цивільних громадян України в російських застінках. Це шалена цифра. Частина з них – це українські журналісти. Ми займаємся як окремим списком, я до речі, можу публічно підтвердити, що я цей список неодноразово передавав через різні канали. Ми піднімали питання як по всім цивільним заручникам, так і окремо по журналістам", - зазначив омбудсман.

Лубінець сподівається, що незабаром з’являться додаткові механізми повернення з російського полону саме цивільних.

"Я не хотів забігати наперед. Але можу сказати, що ми сподіваємося, що у нас невдовзі, про це публічно всі дізнаються і побачать, відкриється можливість саме повернення цивільних громадян України", - сказав він.

Викрадення РФ українських журналістів

В рамках літньої сесії Парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі під час конференції-дебатів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Росія вчинила більш ніж 600 злочинів проти українських журналістів і взагалі медіа в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Він акцентував, що Україна закликає міжнародну громаду підсилити дипломатичний та політичний тиск на Росію, та звільнити всіх українських журналістів, яких в незаконно утримує країна-агресор.

Голова Департаменту моніторингу свободи слова ІМІ Катерина Дячук зауважила, що кримська журналістка Ірина Данилович, яку неправомірно утримує в заручниках Росія втратила слух через ненадання медичної допомоги. За її словами, станом на зараз в полоні перебувають щонайменше 30 журналістів з окупованого Криму, з окупованої частини Запорізької області, з Києва, а також Київської області. Всі ці люди є цивільними заручниками. Водночас Росія намагається зробити з них комбатантів, аби не визнавати злочини, скоєні проти журналістів.

"Це як, наприклад, з Дмитром Хилюком - журналіст агенції УНІАН, який був вивезений насильно до Росії під час окупації Київщини у 2022 році", - підкреслила Дячук.

Під час заходу в ПАРЄ, журналістка та подруга кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка розповіла, що в полоні РФ на журналіста напускають собак, ламають ребра і відмовляються надавати медичну допомогу. За її словами, жодних обвинувачень Хилюку не було висунуто, натомість лист від Міноборони РФ, який був отриманий на початку січня 2024 року, вказує на те, що Росія вважає журналіста військовополоненим, і у цьому листі посилаються на виконання нібито Женевських конвенцій.

За інформацією ЗМІ, у березні 2023 року так звані "суди" терористичних угруповань "Л\ДНР" на окупованій частині Донбасу засудили до 13 років позбавлення волі полоненого правозахисника та журналіста Максима Буткевича.

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