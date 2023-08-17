За його словами, ЗСУ підходять до нового етапу наступальної операції - боротьби за руйнування головної лінії оборони противника і виходу на оперативний простір.

Звільнення Урожайного відкриває Силам оборони серйозні перспективи для прориву оборони РФ, при цьому не лише на Запорізькому, або на Бердянському напрямку, а й на двох додаткових. Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Вихід в район Урожайного відкриває для нас досить серйозні перспективи щодо подальшого просування і розширення контакту з головною лінією оборони противника. Це створює передумови для тиску на цю оборону і для прориву цієї оболрони як на цьому напрямку, так і на інших", - зазначив експерт.

За його словами, ЗСУ підходять до нового етапу наступальної операції - боротьби за руйнування головної лінії оборони противника і виходу на оперативний простір.

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Водночас, експерт зазначив, що найближчі дні ситуація буде залишатися складною, "адже противник цілком усвідомлює всю загрозу, тому поспіхом перекидає туди всі наявні резерви".

Також, за його словами, у ворога спостерігається нестача підготовлених орезервів.

"Вони кидають в бій все, що можна кинути, при цьому ці частини як правило не підготовлені. Саме тому створюються передумови щодо крихкості оборони… тому що внаслідок того, що ці підрозділи непідготовлені, недостатньо стійкі, ми можемо прорвати цю оборону в будь-якому напрямку", - зазначив експерт.

Крім того, говорячи про можливий напрямок прориву, він зазначив, що це не обов’язково відбудеться або на Запорізькому, або на Бердянському напрямку.

"Ми маємо щонайменше два додаткових напрямки, де можемо розвивати наступальні дії. Це Вугледар, про який ми не дуже згадуємо, і напрямок на Василівку. Хто знає, можливо будуть ще такі напрямки", - зазначив військовий експерт.

Звільнення Урожайного - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня стало відомо про звільнення Урожайного.

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що продовжується наступальна операція Сил оборони на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Після звільнення Урожайного ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Як зазначали експерти, після Урожайного у Сил оборони залишається на цьому напрямку великий оборонний рубіж - Старомлинівка, там де є висоти і на них артилерія. Водночас Бердянський напрямок залишається одним з найперспективніших з точки зору продовження наступальних дій.

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