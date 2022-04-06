Нагадаємо, мешканців деяких міст у східних областях закликають до евакуації.

Російські окупанти перекидають сили на Схід України. Плани ворога змінилися: головна ціль - окупація трьох областей України: Харківської, Донецької і Луганської областей.

Мешканців деяких міст у східних областях закликають до евакуації. Це допоможе ЗСУ ефективніше бити окупантів та звільняти від них наші землі.

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста та області. Він підкреслив, що інформація про евакуацію стосується жителів Лозівського та Барвінкового районів Харківської області. Саме там українські захисники очікують загострення нападів окупантів.

"Харків добре озброєний та готовий до оборони. Необхідності проведення централізованої евакуації з міста немає. Ми вистоїмо, ми переможемо", – сказав Терехов.

Раніше голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов пояснив ситуацію щодо евакуації з деяких населених пунктів в області.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулася до жителів Луганської, Донецької та Харківської областей і закликала їх евакуюватися. Пізніше в Кабміні уточнили, що йшлося про два перші регіони.

Вас також можуть зацікавити новини: