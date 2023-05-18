Російським військовим загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

Українські правоохоронці встановили особи ще двох російських військових злочинців. Чоловіки розстрілювали українців у період тимчасової окупації Бучі в Київській області.

"Це командир парашутно-десантної роти та командир відділення 137-го парашутно-десантного полку, 106 десантної дивізії", - йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ в офіційному Twitter-акаунті.

Підозрюваним інкримінують злочин за статтею 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років в'язниці.

Відео дня

За інформацією правоохоронців, 2 березня 2022 року російські військові розстріляли два автомобілі з цивільними. Людям вдалося вижити.

Війна в Україні - окупація Бучі

Війська Російської Федерації зайшли на територію міста Буча на Київщині у перший же день повномасштабної війни - 24 лютого 2022 року.

Вже 31 березня бійці Збройних сил України звільнили місто від російських загарбників, після чого українці і світ побачили жахливі військові злочини російських солдатів. Місцевих жителів грабували, жорстоко катували, ґвалтували, залякували та розстрілювали. Крім того, окупанти не дозволяли українцям виїхати із захопленого насленного пункту, утримуючи їх у заручниках.

Правоохоронці розслідують злочини солдатів армії Росії. Вже навіть суди винесли заочні рішення. Так, визнані винними в порушенні законів і звичаїв війни дев'ять військових 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ Збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії.

Вас також можуть зацікавити новини: