Під час окупації міста Буча упродовж березня 2022 року воєнні злочинці з Росії тримали в заручниках цивільного чоловіка.

Суд визнав винними в порушенні законів і звичаїв війни 9 військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, одного з військовослужбовців РФ засуджено до 12 років позбавлення волі, чотирьох – до 11 років і 6 місяців, інших – до 11 років ув’язнення.

Прокурори довели, що засуджені під час окупації міста Буча впродовж березня 2022 року тримали в заручниках цивільного чоловіка, який не брав участі у бойових діях і не мав зброї.

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"Вони не забезпечували його їжею та водою. Окупанти позбавили потерпілого можливості вільно пересуватися, зав’язували очі липкою стрічкою, зв’язували руки пластиковими хомутами та погрожували вбивством. Вони завдавали чоловіку тілесні ушкодження з метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і безпричинно. Били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині", - йдеться в повідомленні.

Наразі російські воєнні злочинці перебувають в розшуку, додали в прокуратурі.

Війна в Україні - окупація Бучі

Як повідомляв УНІАН, на територію міста Буча на Київщині ворожі солдати увійшли в перший день повномасштабного вторгнення - 24 лютого 2022 року.

31 березня - трагічна і водночас радісна дата для українського народу. Адже саме в цей день рік тому Збройним силам України вдалося деокупувати місто від російських загарбників.

Після звільнення Бучі українці і світова спільнота дізналися про жахливі вбивства та катування місцевих мешканців армією РФ.

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