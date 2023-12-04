Вето планують зняти вже до кінця поточного тижня.

Правляча більшість в парламенті Болгарії зможе подолати президентське вето щодо передачі Україні старих і непотрібних самим болгарам бронетранспортерів. Таке переконання висловив прем'єр-міністр країни Ніколай Денков, пише Novinite.

"Це вето буде подолано, тому я не бачу, що коментувати", - коротко сказав прем'єр.

Голова парламентської групи "Рух за права і свободи" Делян Пеєвські був емоційнішим, коментуючи президентське вето.

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"Рішення президента Румена Радева накласти вето на поставку бронетехніки в Україну можна описати одним словом – ганьба!" – сказав він.

Пеєвські переконаний, що парламент подолає президентське вето вже протягом поточного тижня.

Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Болгарії Марія Габріель наголосила, що рішення про передачу Україні старих БТР було узгоджене з усіма зацікавленими відомствами і було детально обговорене в самому парламенті. Саме тому, на її думку, немає підстав вважати, що депутати раптом передумають і погодяться з президентським вето.

Болгарія планує передати Україні 100 БТР – що відомо

Як писав УНІАН, у липні болгарський парламент ухвалив попереднє рішення передати Україні 100 застарілих БТР-60. У листопаді рішення затвердили остаточно. Йдеться про техніку, що 40 років простояла в ангарах і не використовувалася. Причому вона була на балансі навіть не в армії, а у МВС.

Сьогодні відомий своїми проросійськими та антиукраїнськими поглядами президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на рішення парламенту. Свої дії він аргументував тим, що вкриті пилом в ангарах бронетранспортери вкрай потрібні самій Болгарії.

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