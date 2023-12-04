Радев засумнівався в необхідності надання техніки Україні.

Президент Болгарія Румен Радев наклав вето і повернув до парламенту закон Про ратифікацію угоди про надання Україні бронетранспортної техніки. Про це повідомляється на сайті президента Болгарії.

Причинами такого рішення Радев вказує те, що депутати були "недостатньо знайомі з конкретними параметрами пожертвування, що не дозволяє їм об'єктивно оцінити, чи є надання обладнання необхідним".

Крім того, болгарський президент зазначив, що не були враховані ні завдання воєнного часу, поставлені перед МВС, ні потреби поліції і безпеки країни.

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За словами глави держави, надана Україні броньована всюдихідна транспортна техніка може бути використана для охорони болгарського кордону і надання допомоги населенню в разі стихійних лих і аварій, в тому числі у важкодоступних місцях.

"Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян повинні бути головним пріоритетом", - заявив Радев.

Передача БТР від Болгарії Україні

Болгарський парламент 21 липня підтримав передачу Україні 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

Згодом депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев заявив, що надання Україні близько 100 болгарських бронетранспортерів відбудеться вже у вересні 2023 року, після остаточної ратифікації рішення.

Раніше повідомлялося, що президент Болгарії виступав проти приєднання його країни до Угоди про постачання Україні мільйона снарядів.

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