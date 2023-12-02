Путін оцінив, як корабель ледь відбуксували з вод Севастополя у 2022 році.

У Росії присвоїли званням "гвардійського" корабля фрегату Чорноморського флоту РФ "Адміралу Макарову", який окупанти насилу відбуксували з Севастополя у 2022 році.

Геройську "дірку", яку корабель, ймовірно, отримав в рамках однієї з перших атак українських надводних дронів на тимчасово окупований Крим, оцінив лідер РФ Володимир Путін. У своєму указі диктатор зазначив, що нагороджує фрегат званням за "масовий героїзм".

"За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом корабля в бойових діях по захисту Вітчизни і державних інтересів в умовах збройних конфліктів", - акцентував Путін в указі.

Фрегат "Адмірал Макаров" не на ходу в Росії

У вересні 2023 року супутник зафіксував стан флагманського фрегата Чорноморського флоту "Адмірала Макарова". Зазначалося, що корабель "не на ходу" після зіткнення з українськими надводними дронами.

Йдеться про одну з перших атаки на Севастополь 29 жовтня 2022 року в рамках якої, фрегат, ймовірно, зазнав пошкоджень.

На свіжому знімку від Planet.com видно, що росіяни так само змушені тягнути корабель на буксирі, хоча у РФ неодноразово оголошували, що виводять свій "Макаров" на бойове чергування, заперечуючи наявність пошкоджень.

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