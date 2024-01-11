Але здійснити це росіянам непросто.

Росія продовжує перебазування своїх кораблів з Криму до Новоросійська. Про це сказала керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"В Криму триває процес пакування і переведення логістики і інфраструктури на іншу базу - у Новоросійськ. Орієнтир у них все ж такий, що треба перемістити туди максимально все", - зазначила вона. При цьому додала, що це технічно здійснити не просто в нинішніх умовах. "Поява нового, умовно кажучи, великого десантного корабля в акваторії Севастопольської бухти може свідчити якраз про те, що це черговий "великий чемодан", у який пакуються речі. Тому що вони останнім часом десантні кораблі використовують саме у логістичному сенсі", - додала Гуменюк.

РФ передислоковує свій флот з Криму

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня в окупованому Росією Криму, зокрема, в Феодосії прогриміли потужні вибухи. ЗСУ вдарили по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ".

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Секретаря РНБО Олексія Данілова повідомив, що ЗСУ вже знищили 20% кораблів ЧФ РФ.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначав, що після спецоперацій Збройних сил України та розвідки для російських військ у тимчасово окупованому Криму не залишилось безпечних місць.

За його словами, вже декілька місяців загарбники займаються передислокацією інфраструктури Чорноморського флоту та інших об'єктів з Криму до Новоросійська. Це стосується як перебазування частини суден, так і перенесення штабної інфраструктури.

Юсов вважає, що це мовчазне визнання з боку агресора, що ситуація в Криму для них значно погіршилася.

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