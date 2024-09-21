Сума в 375 мільйонів доларів стане найбільшою допомогою, яку США відправили Україні з травня.

США розглядають можливість відправки Україні керованих бомб середньої дальності для F-16 у рамках підготовлюваного пакета військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів, пише Politico.

Ці бомби, відомі як Joint Standoff Weapon (JSOW), вже використовуються Повітряними силами та ВМС США і союзниками, і здатні вражати цілі на відстані понад 130 кілометрів за ідеальних умов, з можливістю застосування 225 кг унітарної, або ж із касетною бойовою частиною. Це забезпечить Україні додаткову перевагу в можливостях для ударів по російських силах.

Пакет, який все ще перебуває на стадії завершення, за словами двох офіційних осіб США та людини, знайомої з проблемою, також включатиме артилерійські боєприпаси, ракети та ракети ППО. Людям було надано анонімність для обговорення пакета перед оголошенням, і вони визнали, що його вміст все ще може змінитися до офіційного оголошення.

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Зазначається, що 375 мільйонів доларів стануть найбільшим пакетом, який США відправили Україні з травня, і можуть стати останнім президентським скороченням озброєння до кінця фінансового року 30 вересня. Відповідно до повноважень, наданих Конгресом, США вилучають наявну зброю зі своїх запасів, а гроші призначені для закупівлі боєприпасів і обладнання, які замінюють її.

"Нові ракети, хоча і не мають тієї дальності, про яку просив Київ, все одно дадуть українським пілотам потужну нову зброю, поки їхні війська б'ються з російськими військами, які наступають на сході країни, де українські війська повільно втрачають позиції. Дальність польоту понад 130 кілометрів дасть змогу пілотам триматися подалі від лінії фронту і російської ППО, що дасть Києву новий спосіб атакувати ці оборонні споруди і склади зброї на передовій, ускладнюючи операції для російських військ", - йдеться у статті.

Озброєння для F-16 - деталі

Американський оборонний гігант Lockheed Martin розкрив деталі своєї нової крилатої ракети сімейства AGM-158 JASSM, яка повинна отримати більшу дальність, ніж навіть у 900-км JASSM-ER.

Lockheed Martin провів демонстрацію проєкту зі створення нової версії крилатої ракети сімейства AGM-158 JASSM, яка повинна мати найбільшу дальність за умови збереження штатної 450-кг бойової частини.

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