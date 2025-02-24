Відомо, що льотні випробування ракети почалися ще у 2020 році.

Військово-морські сили США оприлюднили зовнішній вигляд перспективної ракети класу "повітря-повітря" AIM-260A JATM, розроблену для потреб американських Збройних сил. Про це повідомляє Naval News.

Саме зображення опублікувало Управління військово-морських авіаційних систем (NAVAIR) в рамках презентації, присвяченої портфоліо розробленої зброї.

Ракета AIM-260A повинна зберегти загальні розміри AIM-120 AMRAAM, що дозволить інтегрувати її до арсеналу існуючих літаків без особливих труднощів. Можливо, JATM отримала твердопаливний двигун та два ступені.

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Незважаючи на всю секретність навколо програми, відомо, що льотні випробування ракети почали у 2020 році. У якості мішені використали безпілотний QF-16. Почати виробляти JATM хотіли у 2023 році (треба думати, ці плани давно не актуальні).

Про характеристики нової ракети відомо дуже мало. Передбачається, що її дальність може перевищувати 200 км. Серед потенційних носіїв AIM-260 називали винищувачі F-22 Raptor, F/A-18E/F Super Hornet, F-35 Lightning II та F-15EX Eagle II.

Ракети великої дальності

Варто сказати, що останніми роками Росія і Китай активізували роботи в напрямку ракет класу "повітря-повітря" великої дальності.

Так, Москва активно використовує у війни проти України нову Р-37М. У минулому році стало відомо, що її інтегрували до складу арсеналу винищувача Су-30СМ2, який належить до четвертого покоління.

А ще раніше ракету можна було побачити під перехоплювачем МіГ-31. На одному з фото літак несе одразу три Р-37М, а також сучасні ракети Р-77 середньої дальності.

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