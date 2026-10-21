'Калашников' поставив окупантам велику партію нових автоматів (фото)

Росіяни кажуть, що "Калашников" постійно вдосконалює АК-12.

"Калашников" поставив окупаційним силам чергову велику партію автоматів АК-12 калібру 5,45 мм. Відвантаженню передували планові періодичні випробування, повідомляє концерн.

Росіяни називають удосконалений АК-12 "найпопулярнішою стрілецькою зброєю у Збройних Силах РФ", наголошуючи на "великих обсягах" його виробництва.

З огляду на запити спецпідрозділів, "Калашников" за власною ініціативою розширив лінійку зброї. Зокрема, у 2025 році компанія розробила два нові автомати калібру 5,45 мм – укорочений АК-12К і малогабаритний АК-12СК.

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АК-12 – довідка

АК-12 є глибоко модернізованим варіантом автомата АК-74М, створеного ще за радянських часів.

АК-12 обладнаний планкою Пікатінні для встановлення оптичних і коліматорних прицілів, ліхтарів та іншого додаткового обладнання. Також автомат отримав складаний телескопічний пластиковий приклад із можливістю регулювання довжини.

Хоча конструктивні удосконалення наблизили автомат до сучасних західних зразків, вони ускладнили розбирання та обслуговування зброї.

У росіян неодноразово виникали нарікання на надійність автомата в умовах забруднення та недоліки прицільних пристроїв, хоча конкретно ці проблеми стосувалися переважно перших партій АК-12.

Концерн "Калашников" – інші новини

Це не перша велика партія АК-12, яку "Калашников" поставив окупантам цього року.

Про передачу однієї з попередніх партій УНІАН повідомляв у вересні. Як і зараз, конкретні кількісні показники тоді не розкривалися. При цьому у концерні наголосили, що "ефективність автомата сприяє підвищенню інтересу іноземних замовників до сімейства АК під патрони калібрів 5,45×39 мм і 7,62×39 мм".

Окрім автоматів, "Калашников" продовжує постачати окупаційними силам снайперські гвинтівки Драгунова, серійне виробництво яких розпочалося ще у 1963 році. За словами українських фахівців, попри свій вік, СВД залишається основною зброєю стрільців-снайперів у мотострілецьких та інших підрозділах армії РФ.

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