'Калашников' передав окупаційним силам велику партію нових автоматів (фото)

АК-12 називають найбільш затребуваною стрілецькою зброєю збройних сил РФ.

Російський концерн "Калашников" відвантажив "державному замовнику" (ймовірно, йдеться про постачання для збройних сил РФ) велику партію 5,45-мм автоматів АК-12 зразка 2023 року. Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

Самі росіяни називають АК-12 найбільш затребуваною стрілецькою зброєю збройних сил РФ. Його також позиціонують як флагманську модель компанії.

У концерні кажуть, що "Калашников" продовжує вдосконалювати 5,45-мм автомат АК-12, враховуючи відгуки щодо його використання у війні проти України.

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За словами представників підприємства, "ефективність автомата сприяє зростанню інтересу до сімейства АК під патрони 5,45×39 мм і 7,62×39 мм з боку іноземних замовників".

АК-12 – довідка

АК-12 фактично є глибоко модернізованою версією автомата АК-74М, розробленого ще за часів СРСР.

Він отримав планку Пікатінні, яка використовується для встановлення прицілів (оптичних, коліматорних), ліхтарів та іншого обвісу. АК-12 оснастили складаним телескопічним пластиковим прикладом, що регулюється за довжиною.

Водночас розбирання та догляд за автоматом стали складнішими через додаткові елементи та вузли. Неодноразового давали про себе знати проблеми з надійністю в бруді та невдалі прицільні пристрої (стосується переважно перших партій).

АК-12 – інші новини

Через виявлені під час експлуатації недоліки конструкцію кілька разів допрацьовували. Також з'явились укорочені та компактні модифікації.

Раніше "Калашников" представив дві нові версії АК-12 – компактну та укорочену. Укорочений автомат отримав позначення АК-12К, а компактний – АК-12СК. Обидві модифікації розроблені під патрон 5,45×39 мм.

Повідомлялося також, що росіяни створили автомат для спецназу, який отримав назву АК-12+. Внесені зміни дозволили підвищити купчастість стрільби. Крім того, комплекс отримав нові оптико-електронні приціли, які забезпечують точніше ведення вогню як у денний, так і в нічний час.

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