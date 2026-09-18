Під дулами автоматів: в МЗС зробили заяву про 'вибори' на окупованих територіях

Російський фарс не змінить юридичний статус окупованих територій, які й надалі у правовій площині будуть українськими.

Російські загарбники 18–20 вересня імітуватимуть на українських окупованих територіях "вибори" до Державної думи Російської Федерації. Окупанти спробують організувати виставу, яка не має нічого спільного з вільним волевиявленням. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України", - наголошується у заяві.

Як відзначили дипломати, після 2014 року єдиним легітимним результатом голосувань щодо тимчасово окупованих територій України були результати на табло Генеральної асамблеї ООН, зокрема коли 143 держави-члени ООН підтвердили незаконність окупації та вимогу до Росії вивести війська з усіх українських територій у межах міжнародно визнаних кордонів.

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"Жодне "голосування", організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав", - підкреслюється у заяві.

Таким чином, в МЗС констатують, що Україна не визнає ані проведення цих незаконних "виборів", ані їхніх нікчемних результатів.

Дипломати також закликають міжнародну спільноту так само не визнавати ці дії Росії та не розглядати їх як прояв законної політичної волі людей на тимчасово окупованих територіях України. "Застерігаємо від будь-якої участі в цьому незаконному дійстві, яка матиме правові наслідки в національних та міжнародних юрисдикціях", - сказано у заяві.

Усі окуповані Росією території – це невід’ємна частина України

Як зауважують в МЗС, тимчасово окуповані Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, і частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей є невід'ємною частиною України. "Їх звільнення від російської окупації є необхідною умовою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальне море", - сказано у заяві.

Крім того, введення до складу російського парламенту представників, обраних на незаконних виборах на тимчасово окупованих територіях України та інших держав, додатково позбавляє легітимності весь склад Державної думи PФ.

РФ намагається створювати ілюзію підтримки агресивної політики проти України

Разом з тим, як відзначили в МЗС, будь-які "вибори" в сучасній Росії є лише фарсом. Зокрема, після понад чверті століття правління Путіна в цій країні відсутні демократія, свобода слова, плюралізм політичних партій та будь-яка повага до базових громадянських свобод.

"Закликаємо міжнародну спільноту називати речі своїми іменами: так звані "вибори" до Держдуми РФ є лише виставою для створення ілюзії підтримки населенням агресивної політики режиму в Москві", - сказано у заяві.

Вибори в Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін закликав росіян продемонструвати на виборах до Держдуми підтримку війни проти України.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України заявляла, що російські окупанти готують під час псевдовиборів терористичні акти на тимчасово окупованих територіях для обвинувачення України і виправдання репресій проти українського населення.

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