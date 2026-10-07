'Калашников' озброїв силовиків снайперськими гвинтівками, які випускає ще з 1963 року

7,62 мм самозарядна снайперська гвинтівка Драгунова призначена для ураження живої сили та неброньованих цілей противника на дальностях до 800 м.

Російський концерн "Калашников" повністю виконав контракт на цей рік і поставив силовим структурам РФ класичні 7,62-мм снайперські гвинтівки Драгунова, серійне виробництво яких розпочалося ще у 1963 році.

Про це повідомив концерн "Калашников". "Концерн "Калашников" відвантажив партію 7,62 мм снайперських гвинтівок Драгунова (СВД) на адресу замовника із силових структур Російської Федерації. Вироби відвантажені у встановлений термін, зобов'язання за контрактом 2026 року виконані повністю", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цю гвинтівку розробили під керівництвом Євгена Драгунова у 1958–1963 роках, а серійне виробництво на Іжевському машинобудівному заводі почалося у 1963 році. Тож, у 2026 році СВД залишається у серійному виробництві вже понад 60 років.

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В концерні нагадали, що 7,62 мм самозарядна снайперська гвинтівка Драгунова призначена для ураження особового складу та неброньованих цілей на дальностях до 800 м, гвинтівку відрізняють надійна газовідвідна автоматика з коротким ходом газового поршня та наявність газового регулятора.

За даними виробника, ведення вогню із СВД можливе із застосуванням будь-яких типів патронів 7,62×54R, проте найкращі за купчастістю результати досягаються при використанні снайперських боєприпасів.

Як пише український портал "Мілітарний", стандартна СВД залишається насамперед зброєю стрільця-снайпера у мотострілецьких та інших підрозділах російських військ. Водночас, її використовують й інші силові структури РФ.

У виданні зазначили, що за шість десятиліть експлуатації базова конструкція гвинтівки отримала декілька військових модифікацій.

СВД – початкова й досі серійна версія під 7,62×54R із постійним прикладом. Вона залишається найбільш впізнаваним і поширеним представником сімейства у російських військах та силових структурах.

"Калашников" - інші новини

Як повідомляв УНІАН, цього місяця "Калашников" вперше представив новий автоматизований комплекс "Калитка-КА". Основним призначенням комплексу є захист стратегічних і критично важливих об’єктів від БпЛА. Йдеться зокрема про розвідувальні безпілотники, ретранслятори, дрони-камікадзе (зокрема реактивні), а також FPV-дрони.

До складу "Калитка-КА" входять поворотна металева станина для встановлення 7,62-мм кулемета ПКТ, оптико-електронний модуль із двома денними камерами, далекоміром та, за потреби, тепловізором, а також електронний блок керування туреллю. Оператор керує комплексом і налаштовує його параметри за допомогою дистанційного пульта.

Росіяни розробили два варіанти комплексу: стаціонарний і мобільний – на базі пікапу.

Новинку вже використовують у російсько-українській війні для прикриття позицій артилерії, пунктів управління та маршрутів висунення російських штурмових груп.

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