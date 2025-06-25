Винищувач четвертого покоління Су-35 почали експлуатувати у 2014 році.

Державна корпорація "‎Ростех"‎ передала російській армії чергову партію нових винищувачів Су-35С. Про це повідомляється в її Telegram-каналі.

"‎ОАК (входить до складу "‎Ростех"‎, – УНІАН) відправила у війська чергові нові винищувачі покоління 4++ Су-35С"‎, – йдеться в офіційній заяві.

Вже по традиції російська сторона не називає кількості переданих літаків. При цьому бортові номери на офіційних фото- і відеоматеріалах ретушуються.

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Судячи з оприлюднених фото, російська армія, ймовірно, отримала щонайменше два нові Су-35С.

Зазначимо, що це не перша партія винищувачів Су-35, передана цього року: про попередню УНІАН повідомляв ще у березні. Скоріш за все, тоді мова також йшла про кілька бойових машин.

Су-35С – довідка

Винищувач четвертого покоління Су-35 почали експлуатувати у 2014 році. На відміну від Су-57, це справді масовий літак – за всі роки побудували понад 120 таких винищувачів.

Су-35 розробили на основі радянського Су-27. Головними відмінностями від останнього є нова бортова електроніка та здатність нести більш широкий арсенал зброї.

Відомо, що Су-35 виступає носієм нової російської ракети класу "повітря-повітря" Р-37, дальність якої може становити близько 200 км (300 км, якщо вірити росіянам). Іншими носіями цієї зброї виступають Су-30СМ2 і МіГ-31БМ.

Для знищення цілей на землі Су-35 може використовувати ракети "повітря-поверхня", а також високоточні бомби (наприклад, КАБ-500 та КАБ-1500). Загальна маса бойового навантаження Су-35 становить 8000 кг.

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