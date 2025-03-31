Літаки пройшли повний цикл заводських випробувань та були прийняті технічним складом.

Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) передала Повітряно-космічним силами Російської Федерації винищувачі Су-35С. Про це повідомляє "‎Ростех"‎.

"‎Машини пройшли повний цикл заводських випробувань і прийняті технічним складом, також літаки протестували в різних робочих режимах льотчики Міністерства оборони РФ"‎, - йдеться у заяві російської державної корпорації. Винищувачі вже здійснили переліт на аеродром базування.

Росіяни традиційно не називають кількості переданих машин, а бортові номери літаків на офіційних фото- і відеоматеріалах ретушуються.

Якщо судити за відео і офіційними повідомленнями, можна зробити обережне припущення, що мова йде принаймні про два бойові літаки.

Винищувач Су-35: довідка

На відміну від нового Су-57, Су-35 є дійсно масовим винищувачем – особливо за мірками сучасної РФ.

Скоріш за все, росіяни побудували вже більше 150 таких машин - майже всі вони були поставлені російським Повітряно-космічним силам. Серед іноземних покупців - Ісламська Республіка Іран.

Сам літак є типовим російським багатоцільовим винищувачем покоління 4+. Фактично це глибоко модернізований варіант радянського Су-27.

Утім, це не означає, що літак не становить загрози для України. Більше того, за словами фахівців, Су-35 суттєво перевершує всі українські винищувачі - принаймні, якщо казати про дальність враження цілей у повітрі.

Це досягається за рахунок нової російської ракети Р-37, дальність якої може становити близько 200 км.

Зазначимо також, що за даними з відкритих джерел, за роки війни проти України РФ втратила більше п’яти Су-35. Принаймні частина з них була вражена дружнім вогнем російської протиповітряної оборони.

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