Прототипи лазерних систем ППО, розгорнуті армією США, знищили ворожі дрони на Близькому Сході.

Протягом півстоліття американські військові вкладали десятки мільярдів доларів у дослідження і розробку лазерної зброї і тепер вона використовується в бою. Армія використовує лазери для знищення ворожих безпілотників на Близькому Сході.

Видання Forbes пише, що Даг Буш, голова відділу закупівель армії, підтвердив використання такої зброї. Судячи з усього, йдеться про систему під назвою P-HEL. Вона заснована на лазері Locust компанії BlueHalo, що працює в оборонному секторі, - коробчатому пристрої на піддоні, призначеному для стаціонарної оборони, яким керують за допомогою ігрового контролера Xbox. Зброя випускає малопотужний 20-кіловатний лазерний промінь, який за лічені секунди збиває дрон.

У листопаді 2022 року армія почала використовувати перший P-HEL за кордоном, а цього року буде розгорнуто другу одиницю, що робить її першою "великою системою лазерної зброї", яка буде розгорнута в оперативному режимі, сказав генеральний директор Джонатан Манімейкер. За його словами, у Locust була "значна" кількість успішних зіткнень, в яких вона спалювала безпілотники в небі.

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Лазери дешевші за ракети

Так звана зброя спрямованої енергії, яка використовує електромагнітне випромінювання, щоб підсмажити електричні компоненти цілі, набагато дешевша, ніж ракети. Згідно зі звітом GAO за 2023 рік, вартість одного пострілу становить від 1 до 10 доларів за дизельне паливо, необхідне для вироблення електроенергії. Ще одна перевага лазерної зброї - скритність. Промені зазвичай невидимі й безшумні.

Щоправда, лазерні системи дорогі у виготовленні. Перші прототипи P-HEL коштували 8 мільйонів доларів за штуку; прототипи системи, встановленої на транспортному засобі, з більш потужним 50-кіловатним лазером під назвою DE M-SHORAD обійшлися в 73 мільйони доларів.

Проблеми лазерної зброї

Нинішнє покоління прототипів малопотужних лазерів стикається з питаннями ефективності. Лазерам заважають піщані бурі, дощ, туман і дим. Навіть у ясний день турбулентність повітря може розфокусувати і послабити їх.

Потужній мікрохвильовій зброї не заважає погода, але вона, як правило, має менший радіус дії. Компанія Epirus із Південної Каліфорнії поставила армії чотири прототипи своєї системи Leonidas у рамках контракту вартістю 66 мільйонів доларів. Генеральний директор Epirus Ені Лоурі розповів, що система може створити "стіну" енергії на відстані сотень ярдів від периметра бази і знищити кілька дронів одночасно, функціонуючи як останній рубіж багаторівневої протиповітряної оборони.

За словами Лоурі, для захисту середнього аеродрому потрібно шість таких систем. Вартість чотирьох прототипів склала 13 мільйонів доларів за штуку.

Тим часом Міністерство оборони фінансує роботу над потужними лазерами, включно з 300-кіловатними системами від компаній Lockheed Martin, General Atomics і nLight, які зможуть вражати більші і швидші цілі, такі як крилаті ракети.

США також вкладають кошти в ізраїльські розробки. Так, пакет військової допомоги Ізраїлю включає 1,2 мільярда доларів для фінансування розробки Iron Beam. Лазер потужністю 100 кВт від ізраїльського оборонного підрядника Rafael призначений для ураження ракет і безпілотників. Ізраїль сподівається поставити його на озброєння до кінця наступного року, і Пентагон може бути зацікавлений у ньому як в альтернативі розроблюваним системам.

Якщо Пентагон ухвалить рішення про масштабне застосування будь-якого з наявних прототипів лазера, оборонним підрядникам може знадобитися час, щоб налагодити масове виробництво. Лише кілька компаній виробляють ключові компоненти, такі як оптика.

Лазерна зброя для України - що відомо

Видання The Telegraph писало, що лазерна зброя DragonFire, здатна збивати ворожі дрони і ракети, вартістю всього 10 фунтів за постріл, з'явиться на військових кораблях Британського флоту до 2027 року.

При цьому ця зброя може бути використана в Україні ще раніше, оскільки військові швидко освоюють передові технології.

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