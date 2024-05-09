Якби не Україна, американська армія ще багато років чекала би на цю модернізацію.

Витрати на військову допомогу Україні значно прискорили модернізацію армії США. Адже фактично Пентагон віддає Україні свою стару зброю, отримуючи натомість гроші з бюджету на закупівлю озброєнь нового покоління. Про це пише The Telegraph.

"Буквально кажучи, приблизно 140 мільярдів доларів США, які Сполучені Штати витрачають на Україну протягом перших трьох років війни, насправді фінансують масштабну модернізацію американської армії", – йдеться у публікації.

Показовою тут стала ситуація із бойовими машинами піхоти M-2 Bradley. Пентагон передав Україні 200 цих машин зразка 1990-х років і на отримані від Конгресу гроші купив у виробника нові БМП щойно з конвеєра. Причому, як підтвердили в Пентагоні, армія США отримує повне заміщення: за один старий Bradley, подарований Україні, американські війська отримують один новий Bradley з усіма сучасними функціями.

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Ба більше: нові машини, які надходять в американські війська, були виготовлені вже з урахуванням певних уроків, засвоєних на полях Запоріжжя і Донбасу. Одна з головних новацій – бортова система активного захисту Iron Fist, яка перехоплює в польоті ракети і безпілотники. Якщо спростити, то це крихітний зенітно-ракетний комплекс, що захищає бронемашину, на яку він встановлений.

Система Iron Fist вже певний час використовується в армії Ізраїлю і добре себе зарекомендувала. Але саме війна в Україні, де дрони стали домінувати на полі бою, надихнула США та інші країни негайно збільшити інвестиції у впровадження бортових систем активного захисту на бронетехніці.

"Перші кілька M-2A4E1 [Bradley], нагорода армії США за допомогу українській армії, є хорошим початком. І чим більше Bradley Америка надішле в Україну, тим швидше солдати США отримають активний захист", – наголошує The Telegraph.

Американська допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, експерти прогнозують, що поставки основної кількості західних озброєнь, про які було оголошено у квітні, триватимуть близько двох місяців. В цій ситуації, коли партії зброї лише в дорозі, наше військово-політичне керівництво змушене обирати між втратою території і втратою життя військовослужбовців.

Також ми розповідали, що важкі безпілотники MQ-9 Reaper посідають перше місце у списку зброї, яку Україна хоче отримати від США. Ці безпілотники були пріоритетом для Києва з перших днів війни. Однак якщо раніше їх планувалося використовувати як для ударних, так і для розвідувальних місій, то тепер, за словами джерел, Україна здебільшого зацікавлена у використанні MQ-9 Reaper лише для розвідки.

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