Як заявляється, це робиться для об'єднання зусиль міжнародних партнерів, донорів, благодійників щодо підтримки України у повоєнному відновленні.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування національного бренду "UNITED 24".

В указі №344/2022 "Про невідкладні заходи щодо об'єднання зусиль для підтримки України", оприлюдненому на сайті Офісу президента, Зеленський підтримав ініціативу щодо заснування національного бренду "UNITED 24" для об'єднання зусиль міжнародних партнерів, донорів, благодійників щодо підтримки України в захисті її незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.

Відповідно до указу, Кабінет міністрів України має:

забезпечити розробку концепції національного бренду "UNITED 24";

забезпечити проведення інформаційної кампанії в Україні та за кордоном для просування мети, інструментів і концепції національного бренду "UNITED 24", а також поширення відповідної інформації під час міжнародних зустрічей та контактів.

запровадити в рамках національної платформи "UNITED 24" "єдине вікно" для пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян з метою підтримки України, зокрема за такими напрямками, як: допомога Збройним силам України; гуманітарна, медична допомога і допомога дітям; відновлення інфраструктури; цифрова та інформаційна протидія збройній агресії.

Також йдеться про прискорення інтеграції України в міжнародний цифровий простір, у тому числі шляхом створення нової мультимедійної платформи, державного іномовлення "UNITED 24" для забезпечення щоденного інформування міжнародної спільноти про реальний стан безпекової ситуації та події в Україні, а також протидії російській пропаганді.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

"UNITED 24": що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку травня президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи "UNITED 24" для допомоги Україні. Її першою складовою стала однойменна платформа для збору пожертвувань з усього світу. А згодом з'являться й інші проекти та програми.

За перший тиждень роботи платформи для збору коштів на підтримку України на рахунки НБУ надійшло понад 25 млн доларів.

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