Нездатність зробити це загрожує тупиковій ситуації на полі бою та подальшому затягуванню війни, стверджують законодавці.

Група республіканців, що обіймають високі посади в Конгресі США, закликала президента Джо Байдена надіслати в Україну ракети ATACMS з більшим радіусом дії, пише Reuters з посиланням на лист законодавців.

У листі до Байдена від 1 листопада республіканці стверджували, що вони підтримують передачу Україні ракет обмеженої дальності. Також вони нагадали, що Україна подала запит на ATACMS далекого радіусу дії і відзначили, що Київ продемонстрував здатність використовувати їх відповідально. Також зауважили, що відповіді Росії на їх використання не було.

"Очевидно, вам пора завершувати роботу над ATACMS. Нездатність зробити це не тільки загрожує тупиковій ситуації на полі бою та подальшому затягуванню цієї війни, але й загрожує подальшій глобальній нестабільності, оскільки наші противники проводять операції впливу по всьому світу", – стверджують члени Палати представників Майкл МакКол і Майк Роджерс та сенатори Джеймс Ріш і Роджер Вікер.

Відео дня

МакКол очолює Комітет із закордонних справ Палати представників, Роджерс очолює комітет Палати представників у справах збройних сил, Ріш є провідним республіканцем із зовнішніх відносин Сенату, а Вікер є провідним республіканцем у комітеті у справах збройних сил Сенату.

"Вимога України щодо здатності завдати глибоких ударів залишається невідкладною, особливо для ураження цілей по всьому Криму", — написали республіканці в листі.

Reuters зауважує, що лист було надіслано тоді, коли Палата представників, де більшість складають республіканці, підійшла до голосування за окремий законопроект про допомогу Ізраїлю, який ігнорує запит адміністрації Байдена на надання 106 мільярдів доларів для допомоги і Ізраїлю, і Україні.

ATACMS для України - це треба знати

Упродовж довгих місяців повномасштабної війни з Росією Україна просила партнерів про надання далекобійної зброї, зокрема, ракет ATACMS.

У вересні ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена була близька до схвалення доставки в Україну ракет великої дальності. У жовтні стало відомо, що ракети було передано. Минулого місяця українські війська вперше використали їх, і президент Володимир Зеленський відзначив, що ця зброя "зарекомендувала себе".

Після перших атак із застосуванням цієї зброї окупанти намагалися перебазувати авіацію з території Криму. Так само росіяни перекинули авіацію після удару по Бердянську на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: