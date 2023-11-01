Ймовірно, росіяни хочуть тепер використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для ударних гелікоптерів, але також і як своєрідний "перевалочний пункт" для ремонту.

Супутниковий знімок, датований 31 жовтня, показав, що російські окупанти зосередили на авіабазі в місті Таганрог 21 гелікоптер типів Ка-52 та Ми-8.

Це ті вертольоти, які окупанти тримали в аеропорту тимчасово окупованого Бердянська до удару ЗСУ з ATACMS 17 жовтня, і котрі були звідти передислоковані уже станом на 29 жовтня, тобто менш ніж через два тижні після удару, повідомив у Twitter військовий аналітик Брейді Афрік.

"На останніх знімках російської авіабази в Таганрозі видно кілька гелікоптерів і великих літаків поряд з транспортними засобами та обладнанням. Ця база є однією з кількох, які використовуються російськими літаками, які літають над Україною", - написав Афрік.

Відео дня

Як зазначає видання Defence-ua.com, цей знімок засвідчує появу такої кількості вертольотів на базі в Таганрогу, котра раніше використовувалась як майданчик для Су-25СМ3. При цьому видання зауважило, що поки не встановлено, чи їх перевезли туди наземним транспортом, по причині пошкоджень, чи ж ці гелікоптери перелетіли туди самі.

"Якщо ж припускати, що російські окупанти до Таганрогу перемістили саме ті машини, що зберегли боєздатність, і міркувати географічними категоріями, то виходить, що росіяни просто перемістили ударні гелікоптери для можливої підтримки військ на інших напрямках", - поділилось думкою видання.

Аналітики зауважили, що якщо міряти дистанцію до лінії фронту від Таганрога до Волновахи, то це 130 км, а відстань від тимчасово окупованого Бердянська до лінії фронту на Запорізькому напрямку складає 120 км, і це при тому, що заявлена практична дальність польоту Ка-52 – до 480 км.

При цьому видання припустило, що росіяни хочуть тепер використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для ударних гелікоптерів, але також і як своєрідний "перевалочний пункт" для ремонту своїх "бортів" армійської авіації у випадку нових ударів ATACMS. Аналітики зазначили, що це припущення базується на тому, що в Таганрозі є авіаремонтний завод.

Удар по аеродрому в Бердянську

17 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську сталася "бавовна". Там пролунали потужні вибухи в районі аеродрому. Того ж дня "прилетіло" і по летовищу в Луганську.

Згодом зʼясувалося, що ці удари було завдано ракетами ATACMS. Їх уперше використали в Україні – передача ракет була таємною. Примітно, що ці удари також стали першим в історії випадком "прильоту" ракети ATACMS саме по аеродрому. Унаслідок тих атак росіяни втратили кілька вертольотів. Біля 15 бортів були пошкоджені.

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