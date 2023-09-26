Далекобійні ракети сприятимуть збільшуванню "логістичного плеча" противника та, відповідно, ускладнюватиме для нього ведення бойових дій на передовій.

У Військово-Морських силах України ЗСУ розповіли, як допоможуть Силам оборони далекобійні ракети ATACMS, коли захисники отримають їх від партнерів.

"Як точне озброєння з великою дальністю вона (ракета ATACMS – УНІАН) додає можливостей планування у розвитку бойових дій по прогресії", - сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса".

Він додав, що будь-яке нове озброєння не є зайвим, особливо, те, яке дозволяє виснажити ворога, знищувати його логістику на великій відстані. Тобто, далекобійні ракети сприятимуть збільшуванню "логістичного плеча" противника та, відповідно, ускладнюватиме для нього ведення бойових дій на передових позиціях.

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"Тобто, це така сила яка дозволяє, в принципі, зменшити втрати (ЗСУ – УНІАН) безпосередньо на лінії бойового зіткнення", - наголосив Плетенчук.

Він також прокоментував тактику ворога щодо запуску ракет та дронів, які курсують у повітрі за різними напрямками, облітають ледь не пів України, а потім, наприклад, з північної частини країни залітають до Одеської області.

"Насправді важко сказати, чому це робиться. Тому що, в принципі, крилата ракета, її особливість в тому, що вона керована у польоті. Відповідно, в такий спосіб вони можуть або намацувати наше ППО, або, маючи якусь інформацію, намагатися обійти їх (ППО – УНІАН) у певних точках, які можуть вважати безпечними для прольоту…", - сказав Плетенчук.

Ракети ATACMS для України - останні новини

Кілька днів тому з'являлася неофіційна інформація про те, що США нададуть Україні ATACMS. Офіційного підтвердження цього немає, але The Washington Post заявила, що адміністрація Байдена наближається до публічного оголошення про передачу таких ракет Україні. Водночас йдеться, що модифікація ATACMS, яку нібито передаватимуть Україні, буде з касетною боєголовкою, а не унітарною фугасною. Також колишній командувач Сухопутними військами Сполучених Штатів в Європі генерал Бен Ходжес заявив: США дадуть Україні "малоефективні" для Криму ATACMS.

Експерт Олександр Коваленко вважає, що ATACMS не задіятимуть для виведення з ладу Керченського мосту, бо касетні снаряди у цьому випадку неефективні. За його словами, касетною бойовою частиною завдавати ударів по мосту – задоволення сумнівне, бо для виведення мосту зі строю потрібна осколкова фугасна складова, бажано, бронебійного типу. Коваленко пояснив, що необхідно знищити залізничні ділянки шляхопроводу так, щоб ремонт зайняв декілька років. Водночас, на його думку, ракети ATACMS збільшать можливості ЗСУ щодо ударів по тимчасово окупованих територіях.

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