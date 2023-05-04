Ворог розуміє, що таким чином у нас зменшується запас зенітних керованих ракет.

Повітряні сили поки не можуть підтвердити інформацію про застосування ворогом балістичного озброєння під час нічної атаки на Україну. Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що воно було застосоване, немає фактів прильоту, однак не виключається. Тому інформація, яка у нас є на даний час, - ми не підтверджуємо застосування балістики, але маємо все одно уточнювати – інколи день-два потрібно, щоб з’ясувати", - сказав Ігнат.

За його словами, мета застосування противником іранських дронів очевидна – це виснаження української ППО та розвідування її місцезнаходження.

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"Звичайно, вони хочуть вразити цілі, вони направляють їх на цілі, але, з іншого боку, вони знають, що "шахеди" будуть знищені - 80% приблизно знищується повітряних цілей таких, як ударні дрони і крилаті ракети. Вони це прекрасно знають, але тими самими "шахедами" виснажують нашу ППО, вони змушують нас викривати свої позиції, тому що фактично робота по БПЛА зенітною ракетою показує ворогу, звідки велася бойова робота", - повідомив речник командування Повітряних сил.

Він додав, що ворог розуміє, що таким чином у нас зменшується запас зенітних керованих ракет. "А це те, що сьогодні тримає українське небо на замку від ворожої російської авіації", - зазначив Ігнат.

Атака "Шахедів" 4 травня - головне

У ніч на 4 травня росіяни скоїли чергову повітряну атаку на Київ, спрямувавши на столицю дрони-камікадзе типу Shahed.

У КМВА при цьому зазначали, що, ймовірно, були використані також ракети балістичного типу.

Також дронами-камікадзе була атакована Одеса: 12 з 15 дронів було знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп, три російських дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів міста. Люди внаслідок підступних дій ворога не постраждали.

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