Знищення ворожих безпілотників велося в північних, центральних та південних областях України.

Цієї ночі, 4 травня, російські загарбники застосували проти України до 24 дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, у взаємодії з протиповітряною обороною інших підрозділів Сил оборони, вдалося знищити 18 ударних БпЛА.

Зазначається, що ворог запускав "шахеди" з північного напрямку (а саме з Брянської області РФ); та з півдня - через східне узбережжя Азовського моря.

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"Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр"", - розповіли в ПС ЗСУ.

Нічна атака 4 травня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 травня в багатьох регіонах України оголошувалася повітряна тривога через чергову атаку російських загарбників. Протягом ночі повідомлялося про вибухи, зокрема, в Одесі і Києві. Близько 4 ранку сигнал тривоги почав скасовуватися в південних областях, і о лише 6 ранку - у північних регіонах і столиці.

Як розповіли в КМВА, російський ворог спрямував на Київ дрони-камікадзе типу Shahed і ракети. Також припускається, що росіяни завдали удару ракетами, імовірно балістичного типу. Усі ворожі засоби були знищені силами ППО.

А для атаки Одеси росіяни спрямували 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136. Із них 12 були знищені, утім три безпілотники вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів міста. На щастя, обійшлося без жертв. На хвостовиках дронів-камікадзе були написані "сакральні причини" атаки.

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