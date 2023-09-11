Пісторіус прокоментував можливу передачу Україні ракет від США.

Німеччина може не погодитися відправити Україні далекобійні ракети Taurus, навіть якщо Сполучені Штати Америки ухвалять позитивне рішення щодо ЗРК ATACMS.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус журналістам у кулуарах візиту до Кельна, пише Sky News. Він зазначив, що Берлін не обов'язково передаватиме українському війську крилаті ракети лише тому, що США ухвалять таке рішення щодо ATACMS.

"У цій війні немає автоматизму", - сказав Пісторіус, додавши, що Німеччина ще не в змозі вирішити, чи надавати ракети Taurus.

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Влада неодноразово закликала Німеччину та Сполучені Штати Америки передати українському війську Taurus та ATACMS, однак вони відмовлялися.

В Україні обіцяють, що ця зброя не використовуватиметься проти об'єктів на території РФ. Днями голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про прогрес у перемовинах з Берліном.

Тим часом анонімні чиновники США повідомили журналістам, що адміністрація президента Джо Байдена, швидше за все, передасть Україні ATACMS.

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