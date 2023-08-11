Така зброя має вирішальне значення, підкреслили у МЗС.

Якщо Україні нададуть далекобійні ракети Taurus та ЗРК ATACMS, то вона використовуватиме їх лише у рамках своїх кордонів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у мікроблогі Twitter. Він закликав міжнародних партнерів надати їх українському війську якнайшвидше. "Ракети дальнього радіусу дії мають вирішальне значення. Саме тому "Таурус" і ЗРК ATACMS необхідні для успіху України", - написав він.

Кулеба підкреслив, що обидва типи ракет будуть використовуватися українською армією виключно в межах кордонів України. "Чим більша дальність польоту ракети, тим коротша війна", - додав міністр.

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Як відомо, українська влада неодноразово закликала Німеччину та Сполучені Штати Америки передити на озброєння ЗСУ ракети Taurus та ATACMS.

У Німеччині, попри заклики низки політиків та експертів, відмовлялися передати такі ракети. На початку серпня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що "гострої необхідності" в ухваленні такого рішення наразі немає.

Днями у ЗМІ з'явилася інформація, що таке рішення обговорюється з Вашингтоном. Однак пізніше інше видання це спростувало.

Сполучені Штати також не готові відправити Україні ATACMS. За даними The Washington Post, це пов'язано з браком власних запасів та думкою про те, що українська армія нечебто не потребує такої зброї.

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