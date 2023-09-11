Міністр говорив з німецькою колегою Бербок про надання додаткового озброєння і посилення ППО.

Україна та ФРН детально обговорили надання Києву німецьких ракет дальнього радіуса дії Taurus, є просування в цьому питанні.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав після зустрічі у Києві з німецькою колегою Анналеною Бербок. Вони обговорили збільшення коаліції на підтримку Формули миру, нові шляхи експорту зерна та надання додаткового озброєння. Зокрема, йшлося про посилення протиповітряної оборони та передачі далекобійних ракет Taurus.

"Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіуса дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити. За підсумками переговорів можу сказати, що опція надання цих ракет залишається відкритою, а процес ухвалення рішення всередині Німеччини просувається вперед", - заявив він.

Відео дня

Кулеба висловив вдячність німецькій стороні за потужну оборонну підтримку у створенні повітряного щита та посиленні танкової міці нашої армії. Він особливо відзначив ефективність німецьких систем "Гепард", які продемонстрували хороші результати у захисті українських міст і селищ від російського терору та врятували багато життів.

Міністр підкреслив, що на переговорах йшлося про додаткове посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак проти енергетичної системи з боку держави-терориста Росії.

Кулеба зазначив, що на зустрічі обговорили участь Німеччини та її компаній у першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні вже незабаром.

Міністри наголосили на домовленості працювати спільно заради повернення до України викрадених Росією українських дітей.

Надання Україні ракет Taurus

Київ вперше запросив у Берліна ракети Taurus у травні. Тоді ЗСУ лише готувалися до того, щоб розпочати контрнаступ. Західні журналісти писали, що Україні в найближчий час такі ракети не нададуть.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня глава МЗС Кулеба наголосив, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus перебуває у канцлера Німеччини Олафа Шольца "на столі", він має його ухвалити. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що поставка крилатих ракет Taurus Україні не є пріоритетом.

Вас також можуть зацікавити новини: