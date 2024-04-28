Зазначається, що Х-69 має велику дальність ураження й дещо більшу потужність.

Російські окупанти почали активніше використовувати під час атак по Україні ракети Х-59 та їх модернізований варіант Х-69. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Останнім часом ворог почав активніше використовувати ракети Х-59/Х-69 для того, аби уражати різні об'єкти наші інфраструктурні", – сказав він в ефірі телемарафону.

Зазначається, що ці крилаті ракети класу "повітря – земля" не дуже відрізняються за характеристиками одна від одної. Проте Х-69 є більш модернізованою. За словами Євлаша, вона має велику дальність ураження й дещо більшу потужність.

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Речник також додав, що після нетривалої перерви ворог поновив свої масовані атаки по українських містах. І такі удари, на жаль, продовжуватимуться.

"Звісно, що ворог намагатиметься продовжувати атакувати. Однак основна його ціль – це повне знищення нашої країни, виведення з ладу нашої інфраструктури, завдання нам максимальних збитків", – заявив речник Повітряних сил.

Ракета Х-69: це варто знати

Російські війська почали застосовувати для атак по Україні ракети Х-69. Зокрема, такими ракетами було завдано удару по Трипільській ТЕС на Київщині. До того моменту Х-69 використовувалися лише кілька разів.

Військовий експерт Михайло Самусь розповів, що за всіма оцінками, ракета Х-69 – це розвиток ракети Х-59. Остання конфігурація Х-59, яка потім переробилась на Х-69, досягала 200-250 км.

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