Вертольоти вже вивели зі складу Збройних сил Хорватії і почали готувати до передачі.

Хорватія готується передати Україні 14 вертольотів типу Мі-8, поставка яких анонсувалася ще в листопаді. Як з'ясувало видання Jutarnji list, гелікоптери будуть готові до відправлення орієнтовно через 10 днів.

За даними журналістів, дванадцять вертольотів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т були виведені зі складу Збройних сил Хорватії і зараз проходять технічне обслуговування на базі авіаційно-технічного центру у Великій Гориці.

Крім іншого, з гелікоптерів знімають все існуюче маркування і проводять ремонтно-відновлювальні роботи.

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"Передбачається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно через десять днів. За нашою інформацією, сім вертольотів будуть частково розібрані і перевезені наземним шляхом, а решта сім полетять до Польщі", – пише видання.

Журналісти не змогли отримати офіційне підтвердження влади, оскільки всю військову допомогу Україні уряд Хорватії класифікував як закриту для громадського доступу.

Гелікоптери Мі-8

Мі-8 з його численними модифікаціями є наймасовішим дводвигуновим вертольотом в світі (побудовано більше 17 тис. екземплярів усіх модифікацій). Розроблений у 1960-х роках, але досі широко використовується в десятках країн світу.

Відноситься до розряду багатоцільових вертольотів, але в основному застосовується як транспортник. Хоча версії Мі-8Т і Мі-8МТВ-1 є за замовчуванням саме транспортними, їх можна легко переробити в бойові машини, встановивши по бортах зйомні ферми з блоками керованих ракет, підвісними авіабомбами або авіагарматами.

Війна в Україні - допомога Хорватії

Хорватія, як член ЄС, підтримала всі європейські санкції проти Росії і почала надавати Україні гуманітарну допомогу.

Восени президент країни заблокував участь Хорватії в загальноєвропейській військовій місії з підготовки українських солдатів. Однак уряд країни зміг обійти цю заборону і дозволив навчання українських військових на хорватській території.

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