Раніше президент країни не надав згоду на участь хорватських Збройних сил у місії з підготовки українських військових.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових на своїй території.

Очільник Міноборони України висловив хорватським чиновникам подяку за підтримку на своїй сторінці в Twitter.

"Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників", – написав Резніков.

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Раніше президент Хорватії Зоран Міланович відмовився надати згоду на участь військовослужбовців хорватських Збройних сил у місії ЄС, яка організовує підготовку та навчання українських військовослужбовців.

Навчання українських військових за кордоном

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на Парламентській асамблеї НАТО заявив, що в іспанському місті Толедо відкриється навчальний центр для українських військових. Він має почнати роботу вже в кінці листопада.

Європейський Союз виділив 16 мільйонів євро для місії з надання військової допомоги Україні, мета якої полягає в навчанні українських військових.

Раніше повідомлялося, що польський генерал Петро Трітек призначений командувачем місії Євросоюзу з навчання українських військ. Він служив в Іраку та Афганістані.

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