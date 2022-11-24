Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових на своїй території.
Очільник Міноборони України висловив хорватським чиновникам подяку за підтримку на своїй сторінці в Twitter.
"Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників", – написав Резніков.
Раніше президент Хорватії Зоран Міланович відмовився надати згоду на участь військовослужбовців хорватських Збройних сил у місії ЄС, яка організовує підготовку та навчання українських військовослужбовців.
Навчання українських військових за кордоном
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на Парламентській асамблеї НАТО заявив, що в іспанському місті Толедо відкриється навчальний центр для українських військових. Він має почнати роботу вже в кінці листопада.
Європейський Союз виділив 16 мільйонів євро для місії з надання військової допомоги Україні, мета якої полягає в навчанні українських військових.
Раніше повідомлялося, що польський генерал Петро Трітек призначений командувачем місії Євросоюзу з навчання українських військ. Він служив в Іраку та Афганістані.