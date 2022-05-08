Пленкович заявив і про підтримку європейських прагнень України.

Хорватія підтримує санкції проти Росії, які ухвалюються на рівні Європейського Союзу, в тому числі передбачені в шостому пакеті.

Про це сказав прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Він наголосив, що Хорватія буде і надалі підтримувати заходи обмежувального характеру, які обговорюються на рівні ЄС.

"Ми підтримали попередні 5 пакетів і зараз співпрацюємо по лінії шостого пакета", – сказав Пленкович.

Про європейські прагнення України

Він наголосив, що підтримував європейський шлях для України ще до того, як став прем'єр-міністром і "чудово розуміє прагнення українського народу".

"Саме тому Хорватія завжди підтримувала ваші кроки на шляху до ЄС, і я дуже радий, що ви відповіли на політичні питання анкети, і ми будемо надавати вам допомогу в подальших кроках уже на рівні Європейської ради", – додав він.

Про ситуацію в гарячих точках

Пленкович зазначив, що в ході зустрічі Зеленський розповів про ситуацію на Донбасі, в Маріуполі, Одесі, Харкові.

"Ми чудово розуміємо, наскільки високий тиск зараз чиниться, наскільки складною є ситуація зараз для України і українських оборонців", – наголосив він, при цьому додавши, що міжнародна спільнота продовжуватиме надавати Україні підтримку.

"Ми надзвичайно цінуємо той опір, який ви чините росіянам, бо ви захищаєте не тільки ваші цінності, а ви захищаєте цінності, які є універсальними", – сказав Пленкович.

Допомога в розмінуванні українських територій

Прем'єр пообіцяв надати Україні необхідне обладнання й техніку для розмінування звільнених від росіян територій.

"Ви можете завжди покладатися на нашу підтримку і солідарність", – наголосив Пленковив.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Пленковичем зазначив, що треба посилювати санкції проти РФ, допоки агресор не залишить українську землю і не почне поважати свободу в Європі.

Як сьогодні стало відомо, Угорщина продовжує блокувати рішення ЄС про нафтове ембарго. Переговори можуть відновитися найближчими днями.

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