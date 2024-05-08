У США очікують, що розробка нової бомби завершиться у цьому фінансовому році, з'ясували журналісти.

Нова протибункерна бомба вагою 5000 фунтів (2300 кг) GBU-72/B може стати майбутнім доповненням до арсеналу стратегічного бомбардувальника-"невидимки" B-2 Spirit (його називають "бомбардувальним королем неба").

Про це з посиланням на документи Пентагону повідомляє The War Zone. Американці планують інтегрувати GBU-72/B та іншу невизначену "передову зброю" в B-2 у рамках продовження роботи з модернізації цих бомбардувальників перед початком виробництва нового B-21.

Повітряні сили США очікують, що розробку GBU-72/B закінчать у поточному фінансовому році, і ця зброя в кінцевому підсумку витіснить з арсеналу бункерну бомбу GBU-28/B, вага якої складає також 5000 фунтів.

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Зауважимо, що GBU-28/B є бомбою з лазерним наведенням, у той час, як для GBU-72 використали комплект JDAM з керованими аеродинамічними поверхнями та блоком наведення за координатами GPS.

Відомо, що випробування нової бомби провели у 2021-му: як носій використали ударний літак F-15E Strike Eagle. Раніше у Пентагоні заявили, що можливості нової бомби значно перевершують GBU-28, яка здатна пробивати до 30 метрів ґрунту або 6 м армованого бетону.

У центрі уваги B-2 Spirit - стратегічний бомбардувальник: що варто знати

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американській корпорації Northrop Grumman видали контракт на початок виробництва стратегічного стелс-бомбардувальника B-21 Raider, який іноді позиціюють як "нове покоління".

Мова фактично йде про зменшений у розмірах дешевший аналог B-2 Spirit. Перший політ B-21 здійснив минулого року. Загалом США хочуть мати приблизно 100 таких літаків.

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