ВПС США планують закупити не менше 100 таких літаків на заміну бомбардувальникам B-1 і B-2.

Перші льотні випробування американського стелс-бомбардувальника B-21 Raider, здатного нести ядерне озброєння, пройшли 10 листопада в Каліфорнії. Виробнича компанія Northrop Grumman позиціонує B-21 як перший у світі літак шостого покоління та "майбутню авіаційну базу США".

B-21, який має форму "літаючого крила", як і його попередник B-2 Spirit, буде здатний нести звичайну і ядерну зброю по всьому світу, використовуючи можливості дозаправки на далеких і середніх відстанях.

За оцінкою Reuters, вартість одного літака становить близько 750 мільйонів доларів. ВПС США планують закупити не менше 100 таких літаків на заміну бомбардувальникам B-1 і B-2.

Про технічні особливості нового літака поки відомо небагато. Сайт компанії-виробника повідомляє, що в даний час лише 10% парку бомбардувальників США можуть долати самі передові системи виявлення і ППО потенційних супротивників.

Розробка B-21 Raider - деталі

Компанія Northrop Grumman запустила перший зразок бомбардувальника-невидимки B-21 Raider, який компанія розробляє для Військово-Повітряних сил США.

Як пише FlightGlobal, виконавчий директор Кеті Уорден підтвердила, що це сталося у другому кварталі 2023 року. "Ми успішно запустили перший літак для льотних випробувань в цьому кварталі", - заявила вона. Цю подію директор назвала "ще однією важливою віхою в нашій кампанії по досягненню першого польоту B-21 і переходу до виробництва".

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