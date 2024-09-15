'Байкал' на заміну Ан-2: в РФ виставили захмарну ціну на 'Кукурудзник' без двигуна

Путін доручив запустити літак у серійне виробництво найближчим часом.

Росіяни намагаються замінити літак Ан-2 легким ЛМС-901 "Байкал". Спершу обіцяли, що вартість одного літака не перевищить 120 млн рублів, але тепер його хочуть продавати аж за 445 млн (орієнтовно 4,87 млн доларів). З кожним роком вартість може збільшуватися на 4%.

Як пише Defense Express, у РФ також скаржаться на те, що "Байкал" зрештою не зможе на всі сто відсотків замінити Ан-2. Нещодавно це підтвердив представник президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі Дмитро. Мовляв, вони банально не мають в регіоні достатню кількість злітно-посадокових смуг, щоб приймати "Байкал".

Нещодавно до "Байкала" дібрався й диктатор Володимир Путін. Він доручив запустити літак у серійне виробництво найближчим часом, при цьому зробивши "конкуретноздатними" його вартість і характеристики.

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Втім, розробники розводять руками - вирішити всі проблеми з ЛМС-901 "Байкал" у стислі терміни просто нереально. Є ще й "кулуарна" заява від першого віцепрем'єр-міністра Дениса Мантурова про те, що літак треба робити тільки з двигуном ВК-800СМ, а тут теж є свої нюанси.

ТПерший політ "Байкала" з цим двигуном був запланований на третій квартал цього року. Разом з тим, за новою інформацією, сертифікація двигуна буде лише у 2025 році, а старт постачань аж через два роки - у 2026-му.

Новини російської авіації – головне

Нещодавно "‎Ростех"‎ передав російській армії нову партію бойових літаків Су-57.

Кількість літаків не називали, однак на представлених кадрах можна бачити два нових винищувача. Тоді ж повідомлялось про передачу Су-35С.

А раніше Повітряно-космічним силам РФ передали нову партію фронтових бомбардувальників Су-34, які використовують у якості носіїв керованих авіабомб з модулями МПК.

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