В РФ офіційно заявили, що доручення президента "‎мають магічний вплив на навколишній світ"‎.

Російський віце-прем'єр Юрій Трутнєв повідомив, що заявлена виробником вартість літака ЛМС-901 "Байкал" скоротилася практично вдвічі після того, як Путін доручив прискорити його створення. Про це пише "Коммерсантъ".

За словами віце-прем'єра, ще кілька днів тому літак коштував 455 млн російських рублів, а тепер став коштувати "щось там близько 260 млн руб". При цьому Трутнєв в "кращих" традиціях КНДР додав, що доручення президента "мають магічний вплив на навколишній світ".

Також виробники нібито покращили технічні характеристики літака – після путінського доручення потрібна для нього смуга скоротилась втричі. Якщо раніше мова йшла про 1050 м, то тепер літаку потрібно лише 350 м.

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Це є дуже важливою характеристикою, оскільки літак створюють, в тому числі, для польотів на Далекому Сході. А за словами самого Трутнєва, в цьому регіоні РФ має лише 33 полоси по 1050 м.

"Байкал" – довідка УНІАН. ЛМС-901 є легким багатоцільовим літаком, розробленим Уральським заводом цивільної авіації. Перший політ він здійснив 30 січня 2022 року.

ЛМС-901 створили для заміни застарілого радянського Ан-2, який отримав прізвисько "Кукурудзник" через його активне використання у сільському господарстві.

Новий літак призначений для регіональних авіалінії, він може виконувати широкий спектр авіаційних робіт.

"Байкал" має один турбогвинтовий двигун та розрахований на перевезення до дев'яти пасажирів. Максимальна дальність ЛМС-901 – 3000 км.

Новини російської авіації – головне

Нещодавно "‎Ростех"‎ передав російській армії нову партію бойових літаків Су-57.

Кількість літаків не називали, однак на представлених кадрах можна бачити два нових винищувача. Тоді ж повідомлялось про передачу Су-35С.

А раніше Повітряно-космічним силам РФ передали нову партію фронтових бомбардувальників Су-34, які використовують у якості носіїв керованих авіабомб з модулями МПК.

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