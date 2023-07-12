За його словами, додаткових питань щодо цього рішення не було.

Усі союзники зрозуміли рішення США надати Україні касетні боєприпаси.

Про це заявив у вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC. За його словами, в жодного із партнерів, з якими він розмовляв, не виникало питань щодо цього рішення

"Кожен союзник, з яким я розмовляв, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо і коли ми це робимо", - сказав він.

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Блінкен наголосив, що США надають боєприпаси, заборонені більш ніж 100 країнами, щоб "заповнити прогалину", оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.

"Запаси унітарних боєприпасів, а не касетних боєприпасів, в усьому світі і в Україні вичерпуються. Вони ось-ось вичерпаються. І тому важкий, але необхідний вибір – дати їм касетні боєприпаси – зводився до цього: якщо ми цього не зробимо... у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, вони будуть беззахисними", – пояснив Блінкен.

Блінкен зазначив, що члени Альянсу працюють над нарощуванням потужностей звичайних озброєнь, але "буде прогалина між тим, коли у них закінчаться ці боєприпаси, і тим, коли нові боєприпаси зможуть з'явитись на озброєнні". Касетні боєприпаси заповнюють цю прогалину, сказав Блінкен.

Касетні боєприпаси для України

7 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого включені касетні боєприпаси.

У Росії одразу після рішення США надати Україні касетні боєприпаси почали лякати ядерною війною. Міністр оборони України Олексій Резніков у відповідь на критику окреслив 5 принципів, яких Україна дотримуватиметься при використанні касетних боєприпасів.

Сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу видав кілька заяв щодо передачі Україні касетних боєприпасів зі складів Пентагону. "Бункерний маршал" цинічно додав, що Росія нібито "утримується від застосування касетних боєприпасів в Україні", адже окупанти "розуміють загрозу для мирного населення".

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