За його словами, у Росії є "більш ефективні боєприпаси".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу видав кілька заяв щодо передачі Україні касетних боєприпасів зі складів Пентагону.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", Шойгу заявив, що це вплине на "затягування конфлікту". Крім того, "бункерний маршал" цинічно додав, що Росія нібито "утримується від застосування касетних боєприпасів в Україні", адже окупанти "розуміють загрозу для мирного населення".

"У разі поставки США касетних боєприпасів на Україну ЗС РФ будуть змушені як відповідь використовувати аналогічні засоби проти ЗСУ. У Росії на озброєнні є касетні боєприпаси на всі випадки життя, вони набагато ефективніші, ніж американські", - заявив Шойгу.

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Касетні боєприпаси для України

Нагадаємо, що 7 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого включені касетні боєприпаси. Як зазначали у Повітряних силах ЗСУ, Росія постійно застосовує проти України ці боєприпаси. США вирішили надати українській стороні саме такий вид засобів ураження.

У Росії одразу після рішення США надати Україні касетні боєприпаси почали лякати ядерною війною. Міністр оборони України Олексій Резніков у відповідь на критику окреслив 5 принципів, яких Україна дотримуватиметься при використанні касетних боєприпасів.

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