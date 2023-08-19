Тепер цей намір треба реалізувати на технічному рівні.

Україна і Швеція задекларували наміри про спільне виробництво бойових машин піхоти CV-90 на території України.

Про це прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та президент України Володимир Зеленський сказали на спільному брифінгу в рамках візиту глави Української держави до цієї країни.

Зокрема, Крістерссон повідомив, що сьогодні було підписано декларацію про наміри щодо виробництва CV90 В Україні.

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"Це знак нашого спільного бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо забезпечення виробництва та навчання на CV-90", – сказав прем'єр Швеції.

Він сказав, що для його уряду немає важливішого завдання за підтримку України у її боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Своєю чергою, Зеленський сказав, що високоякісні бойові машини піхоти CV-90 допомагають рятувати життя українських воїнів.

"І сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо виробництва CV90 в Україні - локалізацію виробництва і ремонт, тощо. Це дуже важливо для нас. Це приклад того, що безпекова співпраця і співпраця у виробництві повністю відображає єдність наших цінностей. Ми зробимо усе можливе, аби перша вироблена в Україні CV90 з'явилась якомога швидше", - сказав Зеленський.

Як сказав глава держави, локалізація виробництва СV90 в Україні - це важливий крок уперед.

"Сьогоднішній крок - це потужний крок уперед. Нам треба тільки, аби тепер наші команди, наші військові дуже потужно попрацювали, тому що на рівні лідерів ми зродили важливий крок. Тепер треба на технічному рівні дуже швидко це зробити", - додав Зеленський.

Окремо президент України зазначив, що українські воїни вже почали навчатися на артилерійських системах Archer.

Співпраця Швеції та України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ще у січні цього року Швеція оголосила, що передасть ЗСУ близько 50 бойових машин CV 90. Українські екіпажі пройшли відповідну підготовку.

Також президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна наполягатиме на передачі Швецією винищувачів Gripen. Українські пілоти вже почали тестувати дану техніку.

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