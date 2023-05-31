Одні з найсучасніших БМП CV-90 стануть на захист України. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Як зазначається, Сили оборони отримають БМП CV-90 від Швеції.
"Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів. Броньовані машини стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони також повідомили, що українські екіпажі вже завершують підготовку з опанування цих БМП.
БМП CV-90 - що про них відомо
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція передасть Україні близько 50 бойових машин CV-90.
CV-90 - це сімейство шведських бойових машин піхоти. Ці БМП були використані в бойових діях під час війни в Афганістані.
Бронекорпус і башта CV-90 виготовлені з катаних сталевих бронеплит з використанням рознесеної схеми бронювання.
БМП Bradley в Україні - що відомо
Як повідомляв УНІАН, президент Зеленський хоче відкрити в Україні завод виробника БМП Bradley. Зокрема, в перспективі Зеленський хоче запустити ремонтні та виробничі потужності компанії в Україні.
Для цього президент вже провів зустріч з виконавчим директором компанії, керуючим директором та директором зі співпраці з Україною. Попередньо відомом, що сторони домовилися про відкриття офісу BAE Systems в Україні.