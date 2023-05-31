Наші військові вже завершують підготовку з їх опанування.

Одні з найсучасніших БМП CV-90 стануть на захист України. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначається, Сили оборони отримають БМП CV-90 від Швеції.

"Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів. Броньовані машини стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.

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У Міноборони також повідомили, що українські екіпажі вже завершують підготовку з опанування цих БМП.

БМП CV-90 - що про них відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція передасть Україні близько 50 бойових машин CV-90.

CV-90 - це сімейство шведських бойових машин піхоти. Ці БМП були використані в бойових діях під час війни в Афганістані.

Бронекорпус і башта CV-90 виготовлені з катаних сталевих бронеплит з використанням рознесеної схеми бронювання.

БМП Bradley в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Зеленський хоче відкрити в Україні завод виробника БМП Bradley. Зокрема, в перспективі Зеленський хоче запустити ремонтні та виробничі потужності компанії в Україні.

Для цього президент вже провів зустріч з виконавчим директором компанії, керуючим директором та директором зі співпраці з Україною. Попередньо відомом, що сторони домовилися про відкриття офісу BAE Systems в Україні.

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