Зокрема, йдеться про виділення 2 млрд євро на виробництво боєприпасів і збільшення відповідних виробничих потужностей.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сподівається, що сьогодні європейські міністри закордонних справ і оборони узгодять план постачання боєприпасів в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

Високий представник ЄС зазначив, що сьогодні буде заслухано міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, обговорено ситуацію в Україні у зв'язку з війною і шляхи підтримки України. Також вдень до зустрічі долучаться міністри оборони.

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"Я сподіваюсь, що міністри закордонних справ і оборони разом завершать укладення угоди про забезпечення України боєприпасами", - сказав Боррель.

Він сказав, що існує триєдиний підхід у наданні боєприпасів у рамках фінансування на суму 2 мільярди євро. Перший підхід - це надання вже наявних боєприпасів, другий підхід - це вироблення нових боєприпасів, і третій - це збільшення виробничих потужностей для більшого виробництва.

За його словами, боєприпаси потрібні Україні для продовження самозахисту у війні.

"Я сподіваюсь, що усі міністри приєднаються до заключного обговорення та узгодять дуже важливе рішення. Інакше ми опинимося у скрутному становищі із продовженням постачання зброї в Україну", - заявив Боррель.

Як сказав високий представник ЄС, Україна потребує різних боєприпасів калібром 155-мм, 152-мм, 102-мм тощо.

Він зазначив, що боєприпаси треба доставляти в Україну швидше, за дешевшими цінами і у необхідній кількості. Боррель додав, що з метою задоволення потреб України в рамках Європейського оборонного агентства з'явилась пропозиція, до якої приєдналося 15 країн-членів ЄС.

"Ми повинні виробляти більше. Для того, аби виробляти більше, ми повинні збільшити наші виробничі потужності. І для того, аби збільшити виробничі потужності, ми повинні мати чіткі перспективи щодо попиту", - сказав Боррель.

Боєприпаси для України

Як раніше повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter, міністри закордонних справ країн-членів ЄС повинні підписати план постачання боєприпасів в Україну. Йдеться про мету надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів впродовж 12 місяців.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня Боррель пояснив мету схвалення додаткових 2 млрд євро для Європейського фонду миру на підтримку України. Йдеться про необхідність задоволення потреб України в артилерійських боєприпасах швидкими темпами, нарощення виробничих потужностей і зменшення часу на виробництво боєприпасів у країнах ЄС.

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