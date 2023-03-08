Україна сподівається отримати від європейських союзників засоби ППО та мільйон снарядів калібру 155 мм.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі, пише "Укрінформ". За його словами, системи ППО є пріоритетом номер один.
"Ми обговоримо з нашими друзями й партнерами, з міністрами оборони ЄС, наші пріоритети. Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністр оборони Естонії - УНІАН) про поставки 1 мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм", - зазначив український міністр.
Він пояснив, що наразі ЄС хоче виділити 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів, однак фронт потребує щонайменше 1 млн боєприпасів, а це - 4 млрд євро.
Резніков наголосив на важливості продовження поставок броньованих бойових машин піхоти та різноманітних танків. Вони допоможуть Україні створити "сталевий кулак" та підготуватись до контрнаступу.
"Як Єнс Столтенберг (генсек НАТО - УНІАН) сказав нам у Брюсселі під час минулої зустрічі у форматі "Рамштайн", час зберігає життя. Саме тому нам потрібно рухатися вперед так швидко, як це можливо", - сказав міністр, пояснюючи терміновість поставок.
Як пише Bloomberg, у ЄС скептично відреагували на заклики України про збільшення поставок.
"Гроші не приходять із неба", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель.
Боєприпаси для України
Як раніше повідомляв УНІАН, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала збільшення виробництва боєприпасів для постачання в Україну.
Пізніше стало відомо, що Пентагон також збільшить виробництво 155-мм снарядів на 500%.
1 березня Берлін взяв на себе зобов’язання наростити випуск боєприпасів і збільшити потужності для ремонту озброєння з метою посилення підтримки України.
За даними WP, Україна за два дні витрачає стільки снарядів, скільки США виготовляють за місяць. Зокрема, США наразі може виготовляти близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць.