Він також наголосив на важливості поставок важкої техніки.

Україна сподівається отримати від європейських союзників засоби ППО та мільйон снарядів калібру 155 мм.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі, пише "Укрінформ". За його словами, системи ППО є пріоритетом номер один.

"Ми обговоримо з нашими друзями й партнерами, з міністрами оборони ЄС, наші пріоритети. Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністр оборони Естонії - УНІАН) про поставки 1 мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм", - зазначив український міністр.

Відео дня

Він пояснив, що наразі ЄС хоче виділити 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів, однак фронт потребує щонайменше 1 млн боєприпасів, а це - 4 млрд євро.

Резніков наголосив на важливості продовження поставок броньованих бойових машин піхоти та різноманітних танків. Вони допоможуть Україні створити "сталевий кулак" та підготуватись до контрнаступу.

"Як Єнс Столтенберг (генсек НАТО - УНІАН) сказав нам у Брюсселі під час минулої зустрічі у форматі "Рамштайн", час зберігає життя. Саме тому нам потрібно рухатися вперед так швидко, як це можливо", - сказав міністр, пояснюючи терміновість поставок.

Як пише Bloomberg, у ЄС скептично відреагували на заклики України про збільшення поставок.

"Гроші не приходять із неба", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель.

Боєприпаси для України

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала збільшення виробництва боєприпасів для постачання в Україну.

Пізніше стало відомо, що Пентагон також збільшить виробництво 155-мм снарядів на 500%.

1 березня Берлін взяв на себе зобов’язання наростити випуск боєприпасів і збільшити потужності для ремонту озброєння з метою посилення підтримки України.

За даними WP, Україна за два дні витрачає стільки снарядів, скільки США виготовляють за місяць. Зокрема, США наразі може виготовляти близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: