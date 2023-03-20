Йдеться про постачання 1 мільйона артилерійських снарядів.

У понеділок, 20 березня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу мають підписати план забезпечення України боєприпасами.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у мікроблозі Twitter. За його словами, це питання зрушилося з мертвої точки завдяки успішній роботі естонських дипломатів.

"Міністри закордонних справ ЄС повинні бути в змозі підписати свій план боєприпасів для України завтра - з метою поставити 1 мільйон артилерійських снарядів для Києва протягом майбутніх 12 місяців. Вражаюча дипломатична робота Естонії, завдяки якій справа зрушила з мертвої точки", - повідомив Джозвяк.

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Боєприпаси для України

У лютому Financial Times повідомляли, що Збройні Сили України щодня здійснюють понад 5 тисяч артилерійських пострілів. Через такий обсяг країни-партнери не встигають заповнювати свої запаси.

У НАТО заявляли, що війна в Україні виснажує запаси боєприпасів Альянсу, тому необхідно нарощувати їх виробництво.

За даними ЗМІ, зараз у Європі виник серйозний дефіцит вибухівки, що також обмежує здатність виробляти боєприпаси.

Також журналісти повідомляли, що в ЄС обговорюють план по закупівлі боєприпасів для України, що включає передачу наявних запасів та закупівлю в інших країнах.

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