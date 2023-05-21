Повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи протиповітряної оборони доповнюються сучасними літаками у повітрі, зазначив президент України.

Президент Володимир Зеленський назвав надання Україні сучасних винищувачів "історичним моментом" для всієї архітектури безпеки у Європі та світі .

Про це глава держави сказав під час свого виступу на сесії саміту країн "Великої сімки" та України, говорячи про оборонну безпеку нашої країни.

Зеленський подякував лідерам за допомогу в наданні систем протиповітряної оборони, підкресливши, що завдяки цьому врятовано від російських ракет уже тисячі життів українців.

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"Повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі. Зараз ми виходимо на шлях усунення розриву в можливостях. Коли наші пілоти знатимуть F-16, і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі", - сказав Зеленський.

Надання Україні F-16 - важливі новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Володимир Зеленський прибув до Японії, де проходить саміт "Великої сімки". Він провів низку зустрічей та перемовин з лідерами G7. Обговорювались питання військової підтримки України, зокрема, йшлося і про сучасні винищувачі. І вчора у другій половині дня оборонне відомство України анонсувало, що літаки F-16 з’являться в небі України вже цієї осені.

Ще 15 травня президент України під час спільного з прем'єр-міністром Великоїбританії Ріші Сунаком брифінгу анонсував "важливі рішення" щодо літакової коаліції найближчим часом. Своєю чергою, Сунак сказав, що Британія збирається стати ключовим учасником цієї коаліції країн, які надаватимуть підтримку.

Наразі до "коаліції винищувачів" приєдналися США, Британія, Нідерланди, Данія, Бельгія та Португалія.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що коли партнери нададуть Україні винищувачі F-16, наша країна переможе у розвʼязаній Росією війні. Ці літаки стануть на бойове чергування у різних регіонах.

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