Ці бронеавтомобілі є багатофункціональними на полі бою.

Канада передає Україні чотири нові бронемашини власного виробництва. Загалом планується передати 50 таких транспортних засобів. Про це заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер на своїй сторінці у соцмережі X.

Він зазначив, що спочатку броньовані автомобілі відправлять до Європи, де влітку українські військові пройдуть навчання з їхнього використання.

Крім того, Міністерство оборони Канади повідомило, що перші 10 автомобілів, які передають ЗСУ, є санітарними машинами ACSV. Перші чотири машини відправили з провінції Онтаріо до Європи.

"Ці машини є частиною парку найсучаснішої бронетехніки, яку Канада передає Україні. Як оголосив Прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час візиту Президента України Володимира Зеленського 22 вересня 2023 року, Канада інвестує 650 мільйонів доларів протягом трьох років, щоб надати Україні 50 броньованих машин бойової підтримки, побудованих у Лондоні, провінція Онтаріо", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони країни підкреслили, що ці броньовані машини можуть виконувати багато функцій на фронті, зокрема транспортування військ, забезпечення місць для командування та управління, а також медичну евакуацію.

"Санітарний варіант ACVS оснащений медичним обладнанням та внутрішнім плануванням, що дозволить лікувати широкий спектр травм. Перші 10 машин будуть доставлені в Україну до осені і дозволять ЗСУ безпечно евакуювати поранених із зони бойових дій", - запевнили у відомстві.

Допомога Україні від Канади

Як писав УНІАН, Канада передасть Україні понад 2000 авіаційних ракет CRV7. За словами міністра оборони країни, канадські спеціалісти провели останні кілька місяців, забезпечуючи експлуатацію ракет, що не мають боєголовок.

Також повідомлялось, що Канада надасть Україні понад 2,3 млн доларів на виробництво БпЛА. Крім того, країна виділить 13 млн канадських доларів (близько 10 млн доларів США) на чеську ініціативу з виробництва та закупівлі снарядів.

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