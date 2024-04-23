Йдеться про машини, які не призначені для участі в боях на передовій.

Литва передала Україні бронемашини М577, яких потребує українська армія. Про це інформує Міністерство оборони Литви.

Зазначається, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила неназвану кількість боєприпасів калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, частково розібраний легкий штурмовик L-39ZA Albatros та іншу допомогу.

Як підрахували у Вільнюсі, загалом Литва вже передала Україні різної допомоги на сумму в мільярд євро, з яких близько 610 млн. євро – саме військова підтримка. Зазначається, що від початку поточного року Литва надала допомоги на 84 мільйони. євро, і передбачається, що така динаміка підтримки триватиме.

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Що собою представляє бронетранспортер M577

M577 — це командно-штабна броньована машина, створена на базі американського бронетранспортера M113. Машина призначена для виконання функцій мобільного командного пункту батальйонного рівня, також може використовуватися як броньований санітарний транспорт. Зазвичай M577 не має бойових модулів і не здатна вести бій.

Це досить стара техніка, яка була прийнята на озброєння армії США ще на початку 1960-х років. Однак з огляду на те, що машина не призначена для безпосередньої участі у боях, вона досі здатна виконувати покладені на неї задачі, особливо з урахуванням численних модернізацій.

М577 досі стоїть на озброєнні двох десятків країн, включно із самими США. Торік Україна отримала щонайменше дві такі машини від Португалії.

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